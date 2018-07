MP-RJ denuncia por homicídio chefe de milícia O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou à Justiça, por homicídio duplamente qualificado, Luis Antonio Guimarães Lima, conhecido como "Nem do Gás". Ele é apontado como chefe da milícia na área de Cantagalo, em Campo Grande, e suspeito de ter participado do assassinato do policial militar Jurani Ferreira da Rosa. O crime aconteceu em 10 de abril de 2011.