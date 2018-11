MP-RJ denuncia quatro por exploração sexual em Niterói O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou quatro pessoas responsáveis pela casa de prostituição Relaxa 43, no centro de Niterói, pela prática dos crimes de formação de quadrilha, manutenção de casa de prostituição e rufianismo. A denúncia teve por base operações de fiscalização e investigação de casas de exploração sexual no centro da cidade, realizadas entre os dias 16 e 23 de dezembro.