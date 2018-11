MP-RJ denuncia três policiais por suposto sequestro

O soldado Saulo Rodrigues do Nascimento, do 7º BPM, e os cabos Wellington Antunes dos Santos e Anderson Souza Matos, do 12º BPM (Niterói), foram denunciados pelos crimes de cárcere privado e extorsão mediante sequestro. O crime foi descoberto por agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, no dia 11 de maio.

Segundo a denúncia, Saulo manteve como refém a namorada de Luiz Antônio Fortes Júnior, conhecido como "Juninho", enquanto os outros dois militares acompanhavam o suposto traficante que tentava arrecadar R$ 20 mil para não ser morto. Depois de preso, Saulo entregou os comparsas. Wellington, no entanto, conseguiu fugir dos policiais e só foi preso dois dias depois.