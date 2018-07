MP-RJ é contra saída de condenado por matar Tim Lopes O Ministério Público (MP) do Estado do Rio de Janeiro manifestou-se ontem contrário ao pedido feito pela defesa de Claudino dos Santos Coelho, o Xuxa, para que ele ganhasse o direito de "fazer visitas periódicas ao lar". Segundo o órgão, Xuxa torturou e assassinou o jornalista Tim Lopes, enquanto ele fazia uma reportagem sobre prostituição infantil em bailes funk na favela de Vila Cruzeiro, em 2 de junho de 2002, e foi condenado a 23 anos e seis meses de reclusão. Alegando bom comportamento, o detento pediu à Justiça a concessão do benefício. O MP, que já havia sido contra a progressão de regime do condenado, não constatou em seu comportamento nenhum ato positivo que pudesse justificar as visitas fora da prisão. Para o promotor Fabiano Rangel Moreira, responsável pelo caso, isso poderia servir como uma oportunidade de fuga, o que colocaria em risco não apenas o cumprimento da pena, mas a própria sociedade, pois se trata de um criminoso de alta periculosidade. A pena, segundo o MP, deve ser cumprida integralmente e a única forma de visita possível seria dentro da prisão.