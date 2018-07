MP-RJ: ex-amante de Bruno morreu por estrangulamento O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) informou hoje que Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza, do Flamengo, foi morta por estrangulamento. O relato foi feito durante o depoimento de um primo do atleta, de 17 anos, na Divisão de Homicídios do Rio. De acordo com o órgão, o adolescente afirmou ter participado do sequestro de Eliza na noite do dia 4 de junho, na saída de um hotel na Barra da Tijuca. O jovem prestou depoimento depois de ter sido detido na tarde de ontem na casa de Bruno, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital paulista.