MP-RJ pede arquivamento de inquérito contra Turnowski O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu o arquivamento do inquérito contra Allan Turnowski, ex-chefe da Polícia Civil, por violação de sigilo profissional. Ele havia sido indiciado por supostamente ter ligado para o inspetor de polícia Christiano Gaspar Fernandes e avisado sobre uma investigação da Polícia Federal. As ligações ocorreram em novembro de 2010 e a operação foi deflagrada em fevereiro deste ano.