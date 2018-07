MP-RJ pede fim de estacionamento de ônibus em praia Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) propôs à Justiça uma ação para impedir que quatro empresas de ônibus estacionem irregularmente na Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas, em Niterói. Na ação, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente de Niterói demonstrou que as empresas param os ônibus ao longo da via, ultrapassando o limite máximo de sete vagas previsto para o local.