MP-RJ pede prisão de 30 PMs acusados de 20 mortes

Em 2007 e 2008, período investigado pelo MP, houve 2.467 registros de autos de resistência - média de três mortes por dia em confrontos com a polícia. O promotor Alexandre Themístocles analisou 20 desses casos, segundo informou o "Jornal Nacional". Apenas duas vítimas tinham antecedentes criminais. Todos eram jovens com idade entre 14 e 29 anos. De acordo com o laudo da perícia, a maioria foi morta à queima-roupa ou com tiros pelas costas.

?Isso é atividade típica de grupo de extermínio, evidenciada pelas provas técnicas, que afastou a versão dos policiais de que houve confronto, de que a hipótese é de auto de resistência, e evidencia a execução sumária das vítimas?, afirmou o promotor Alexandre Themístocles, em entrevista ao "Jornal Nacional".

A Polícia Militar (PM) informou que está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos sobre a atuação de seus membros. A Assessoria de Imprensa do MP informou que a íntegra da denúncia só seria divulgada hoje. O promotor Alexandre Themístocles não foi encontrado pela reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.