MP-RJ pede volta de telefonia em Nova Friburgo O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa Telemar por irregularidades na prestação do serviço de telefonia fixa em Nova Friburgo, na região serrana do Estado. Quatro meses depois da tragédia provocada pela chuva, que só na cidade deixou mais de 420 mortos, moradores de diversos bairros continuam sem o serviço.