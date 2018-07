MP-RJ quer pena maior para mulher que torturou criança

O recurso será julgado pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa da procuradora pode recorrer da condenação. Hoje, o juiz Mario Henrique Mazza condenou a procuradora a oito anos e dois meses de prisão, em regime fechado, por torturar uma menina de dois anos que estava sob sua guarda provisória.

O caso de tortura foi denunciado em abril pelos empregados de Vera Lúcia. Eles afirmaram que ela agredia fisicamente a menina. A criança foi encontrada pelo conselho tutelar, no apartamento da mulher, com sinais de maus tratos. O laudo de exame de corpo delito e o boletim médico assinado por médicos da emergência pediátrica do hospital Miguel Couto, para onde a criança foi levada, comprovaram as agressões.