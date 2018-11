MP-RJ quer que Niterói elabore plano para áreas de risco O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) entrou com ação civil pública com pedido de liminar para que a Prefeitura de Niterói tenha que apresentar, em um prazo de dez dias, diagnóstico sobre as áreas de risco da cidade e as ações de prevenção que serão adotadas para o próximo verão.