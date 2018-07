MP-RJ recorre de absolvição de PM que matou menino O Ministério Público do Rio recorreu hoje ao Tribunal de Justiça do Rio da decisão que absolveu o ex-policial militar Elias Gonçalves da Costa Neto, acusado de matar o menino João Roberto Amorim Soares, de 3 anos, em 2008. Costa Neto foi inocentado pelo Tribunal do Júri do Rio em julgamento no último dia 24.