MP-RS denuncia oito por fraude em pedágio O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou hoje à Justiça oito pessoas que teriam fraudado o pedágio comunitário de Portão, no Vale do Rio Caí. Segundo o promotor Marcelo Tubino Vieira, os acusados praticaram crime de falsidade ideológica para se aproveitar da isenção concedida a quem vive no município. Alguns declararem que moram na cidade quando são de fora. Outros, com residência no local, emprestarem seus endereços para terceiros se beneficiarem. A praça de pedágio de Portão é a única da RS-240, estrada que liga São Leopoldo a Montenegro.