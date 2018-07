MP-RS oferece nesta terça denúncia do caso boate Kiss O Ministério Público do Rio Grande do Sul oferece, nesta terça-feira, denúncia formal à Justiça no caso da tragédia na boate Kiss, em Santa Maria (RS) - no início de janeiro, um incêndio no estabelecimento deixou 241 mortos. O fogo provocado por uma faísca liberada por artefato pirotécnico durante show da banda Gurizada Fandangueira, em contato com a espuma do revestimento acústico, liberou gases tóxicos que asfixiaram as vítimas, segundo inquérito concluído pela Polícia Civil do Estado.