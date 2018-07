MP-RS quer fim de alvará provisório em casas noturnas O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai propor o fim dos alvarás provisórios para funcionamento de casas noturnas no Estado. Esse deve ser um dos cerca de 15 pontos que estarão em um anteprojeto de revisão de legislação para o funcionamento das boates no Estado, após o incêndio na Kiss, em Santa Maria, que resultou na morte de 235 pessoas. "O que não pode mais existir é um alvará provisório, com um prazo ''olha, tu tem 24 meses para se adaptar'' a uma legislação anti-incêndio, em 24 meses ocorre um sinistro", disse o subprocurador de justiça para assuntos jurídicos do Estado, Ivory Coelho Neto.