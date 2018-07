MP-SC entra na história da Isadora, do Diário de Classe O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) começou, nesta semana, a investigar as supostas ameaças e perseguições que a menina Isadora Faber, de 13 anos, estaria sofrendo na escola. Isadora ficou conhecida por criar no Facebook a página "Diário de Classe", onde faz uma série de críticas, desde aulas de baixa qualidade, infraestrutura precária e obras orçadas, mas não realizadas. Ela estuda na Escola Maria Tomázia Coelho, em Florianópolis. Isadora afirma que as críticas geraram retaliação por parte de professores e colegas.