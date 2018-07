MP: segurança apenas para quem é de seus quadros O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) divulgou hoje uma nota na qual diz que o MP não tem responsabilidade e atribuição constitucional para fazer a segurança de pessoas não pertencentes aos quadros da instituição. A nota de esclarecimento se refere ao assassinato da juíza Patrícia Acioli, morta na última quinta-feira com 21 tiros no momento em que chegava em casa, em seu carro, em Niterói.