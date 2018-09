MP-SP acompanhará apuração da morte de sindicalista O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) irá acompanhar o inquérito policial que investiga a morte do sindicalista Sérgio Augusto Ramos, assassinado com cinco tiros no último dia 25, no Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista. Foram designados para o caso, pela Procuradoria-Geral de Justiça, os promotores de Justiça Flávio Farinazzo Lorza e Ivandil Dantas da Silva.