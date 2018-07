MP-SP denuncia 12 por morte de jovem no Hopi Hari O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou na manhã desta quarta-feira 12 funcionários do parque Hopi Hari, em Vinhedo, em função da morte da jovem Gabriela Yukai Nychymura, de 14 anos, em 24 de fevereiro. De acordo com o MP-SP, todos os denunciados agiram com negligência. Entre os 12 nomes, está o do presidente do parque, Armando Pereira Filho.