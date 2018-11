MP-SP pede explicações sobre metrô em Higienópolis

O promotor de Habitação e Urbanismo, Antônio Ribeiro Lopes, quer saber se a troca de localização da estação, que estava prevista para ser construída na esquina da Avenida Angélica com a Rua Sergipe, foi uma decisão técnica e quais critérios foram adotados para o procedimento. A proposta agora é que a estação seja construída em uma região próxima do Estádio do Pacaembu.

"Se as explicações forem convincentes, se a decisão for realmente técnica, o processo será arquivado. Mas se a decisão foi feita por pressão de um grupo de moradores, iremos discutir as razões que estão levando a esta decisão", afirma o promotor. "Não podemos aceitar a ideia de que um grupo de pressão seja capaz de determinar onde fica uma estação de metrô".

De acordo com o promotor, o Metrô e a Secretaria de Transportes têm cerca de 30 dias para enviar as informações pedidas pelo Ministério Público. "Vou tentar conversar com eles pelo telefone para agilizar este processo", adiantou.

Segundo nota do Metrô, a mudança do local da estação visa um melhor equilíbrio do projeto da futura Linha 6-Laranja. "A Companhia está reavaliando a localização da futura Estação Angélica, em razão de ela estar a apenas 610 metros da futura Estação Higienópolis-Mackenzie e a 1.500 metros da futura Estação PUC-Cardoso de Almeida", diz a nota. "A reavaliação tem caráter exclusivamente técnico, em nada motivada por pressão dos moradores da região de Higienópolis, a favor ou contra a estação", acrescenta o Metrô.