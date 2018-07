MP-SP pede inquérito contra advogada de Lindemberg

A promotora criminal Iussara Brandão encaminhou o pedido para Polícia Civil na tarde de quinta-feira, para que o comportamento da advogada seja avaliado. Ana Lucia Assad falou que a juíza do caso, Milena Dias, tinha de "voltar a estudar" quando a magistrada afirmou que o conceito de "verdade real" usado pela defesa não existia.

Ana Lucia se defendeu e afirmou que também está tomando as devidas medidas contra Milena Dias. "Esse inquérito é leviano e sem propósito, só prova o envolvimento emocional e nada ético da magistrada", afirmou a advogada. "Estou tomando medidas no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e também criminalmente por injúria e difamação".

Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) se posicionou a favor de Ana Lucia Assad. Em nota, o presidente da entidade, Luiz Flávio Borges D''Urso, disse que o embate durante plenário é mais intenso e que a juíza ofendeu a advogada ao afirmar que o termo usada pela defesa não existia, dando a entender que Ana Lucia não estava preparada. "Ela nada mais fez do que responder, sem o intuito de ofender", afirma. Segundo Ana Lucia, na próxima semana ela já deverá ter entrado com ações contra Milena Dias. O MP-SP agora vai aguardar as investigações da delegacia.