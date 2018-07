MP-SP quer apurar superlotação em escolas estaduais

O inquérito civil foi instaurado após representação feita ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pelo deputado estadual Rui Falcão, na qual o parlamentar solicitou a apuração da notícia publicada na imprensa dando conta de que mais de 60% das escolas estaduais de ensino básico possuem ao menos uma série com mais alunos em sala de aula do que o limite recomendado pelo próprio governo do Estado.

No inquérito, o promotor solicitou à Procuradoria-Geral de Justiça que mande ofício à Secretaria de Estado da Educação para que o órgão se manifeste sobre os fatos narrados e sobre os documentos presentes na representação, e para que esclareça as medidas em curso para solução do problema.