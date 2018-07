MP tenta bloquear verbas para garantir abrigos no Rio O Ministério Público do Rio ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, para interditar o Abrigo Paciência Rio Acolhedor, na zona oeste do Rio de Janeiro, e obrigar a Prefeitura a contratar 330 assistentes sociais. A Promotoria também requereu o bloqueio judicial das verbas de "publicidade" e "patrocínio e eventos" que, no orçamento municipal de 2014, chegam a R$ 40 milhões. O bloqueio da verba servirá de garantia para a construção de 44 novos abrigos para a população adulta em situação de rua.