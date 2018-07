MP tenta impedir cultos em templos da Renascer em SP O Ministério Público (MP) ajuizou na sexta-feira uma Ação Civil Pública com pedido de liminar contra a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Segundo o órgão, ação busca impedir que a igreja continue realizando cultos ou qualquer outro evento com público nos seus 108 templos localizados na capital paulista ou em qualquer outro local sem alvará ou licença de funcionamento da Prefeitura de São Paulo, sob pena de pagamento de multa de R$ 2 milhões por evento realizado irregularmente. A promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo Mabel Tucunduva Schiavo Prieto de Souza pede também que a Justiça obrigue a igreja a obter a licença de funcionamento de todos os seus templos na cidade de São Paulo. A ação foi distribuída para a 2ª Vara da Fazenda Pública da capital paulista, que indeferiu a liminar requerida pelo MP. Como o juiz determinou que o MP esclareça quais tempos não apresentam as condições legais para funcionamento, a promotora Mabel Tucunduva pediu hoje a reconsideração do despacho do juiz, esclarecendo que a Prefeitura já havia comunicado ao MP que todos os templos da Renascer na cidade estão em situação irregular por não possuírem licença ou alvará de funcionamento. Na ação não foram solicitadas providências em relação à Prefeitura de São Paulo, porque as investigações ainda prosseguem. No dia 18 deste mês, o teto da sede mundial da Renascer, no Cambuci, na capital paulista, desabou, deixando nove mortos e ao menos 121 feridos.