MP tenta reabrir investigação em hospital A Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo entrou ontem com recurso para cassar a liminar que paralisou a ação penal contra os 48 acusados de envolvimento em fraudes no Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). Os envolvidos foram flagrados na Operação Hipócrates do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil, que apurou pagamento por plantões não dados e fraudes em licitações. A ação levou à prisão 12 pessoas, entre elas médicos e ex-diretores do hospital.