MP vai avaliar denúncia de pedofilia na igreja em SP

Dé afirmou em depoimento e em entrevistas que é inocente das acusações. O inquérito policial foi aberto em meados de março, após denúncia ao Conselho Tutelar, que levou o caso à DDM. Inicialmente, quatro garotos disseram que foram beijados ou acariciados nos genitais pelo sacerdote no início do ano.

O bispo de Franca, Pedro Luiz Stringhini, comunicou formalmente o caso à Nunciatura Apostólica, que funciona como uma embaixada do Vaticano no País, com sede em Brasília, e aguarda uma posição da Justiça. Pelos crimes, Dé poderia pegar de 6 a 20 anos de prisão, com pena reduzida à metade por ter mais de 70 anos. Mais de 20 pessoas foram ouvidas durante o inquérito. Caberá ao MPE arquivar o caso, oferecer denúncia ou pedir novas investigações.