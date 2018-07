MP vai investigar acidente com bonde em Santa Teresa O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abrirá hoje um inquérito civil para investigar o acidente com o bonde de Santa Teresa, no centro da cidade, que matou cinco pessoas e feriu 57, no sábado. A responsabilidade, no entanto, já está clara para o promotor de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, Carlos Andresano.