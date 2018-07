MP vê falhas nos pontos de apoio de Nova Friburgo-RJ O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) constatou algumas falhas nos pontos de apoio da cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Ontem, o órgão expediu uma recomendação ao prefeito para que cumpra a decisão liminar que obriga a imediata adoção de políticas públicas de proteção à população no período de chuvas.