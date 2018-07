MPE contesta redução na vazão do Cantareira no interior

Segundo ele, a justificativa do comitê, no sentido de ter recomendado para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) o uso de 84,5% da outorga, não está correta, pois o porcentual se refere à vazão total, e não à primária - aquela destinada ao abastecimento público -, como deveria ocorrer em momentos de crise hídrica. "Qual a razão da diferença de tratamento, liberando menos para o PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e acima do máximo para a Região Metropolitana de São Paulo?", questionou.

De acordo com o promotor, com a permissão dos gestores do sistema, a Sabesp tem adiado a suspensão do uso do banco de águas para fazer estoque na represa do Paiva Castro, formando uma espécie de "poupança de água". A manobra, segundo Castanheiro, não parece justa, já que objetiva evitar o racionamento na Grande São Paulo, em detrimento de outros usuários, como os municípios da região de Campinas que já racionam água. "O Ministério Público de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público Federal, continua investigando os fatos e colhendo as informações necessárias para, se for o caso, adotar as providências cabíveis." Segundo o promotor, "o que se busca é uma solução efetivamente compartilhada em sacrifícios nesse momento de crise". Questionada a respeito, a Sabesp não havia se manifestado até as 18 horas desta sexta-feira.