MPE denuncia deputado alagoano por corrupção ativa

A documentação aponta que o deputado convidou os delegados da Polícia Civil Nilson Alcântara e Flávio Saraiva para uma visita em sua casa. No encontro, Dudu Albuquerque teria contado o crime cometido pelo primo e pedido aos delegados que outra pessoa fosse apontada como responsável pelo assassinato. De acordo com a denúncia do MP, os delegados rejeitaram a proposta. Mesmo com a negativa, Dudu Albuquerque tentou corromper outros policiais. O deputado teria procurado o policial civil José Albérico, que trabalhava com Alcântara no 2º Distrito Policial, e pediu que ele tentasse convencer o delegado a aceitar a ideia e não decretar a prisão preventiva do primo. Além de negar novamente o acordo, o delegado e o policial civil denunciaram a tentativa de corrupção.

Dudu Albuquerque foi afastado do cargo de deputado por decisão da Justiça. Junto com outros parlamentares, ele foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Taturana, em dezembro de 2007, acusado de participação no desvio dos R$ 300 milhões da Assembleia Legislativa. O caso se encontra nas cortes superiores, porque envolve também o deputado federal Francisco Tenório (PMN/AL) e o conselheiro Cícero Amélio, do Tribunal de Contas do Estado.