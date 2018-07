MPE investiga fura-fila na saúde em Sorocaba-SP

Pelo menos dez vereadores de vários partidos encaminharam pessoas doentes ao secretário da Saúde, Ademir Watanabe, pedindo "atendimento urgente" ou "antecipado" em relação aos demais pacientes. O promotor Orlando Bastos Filho, do MPE em Sorocaba, viu na prática indícios de improbidade administrativa e tráfico de influência. Ele vai requisitar os ofícios encaminhados pelos vereadores à Secretaria da Saúde e também deve convocar os vereadores para prestar depoimentos.

A Secretaria informou que o encaminhamento feito pelos vereadores é normal, mas apenas os casos avaliados como urgentes pelos médicos do município ganham preferência no atendimento. O secretário Watanabe informou ter ampliado em três horas o atendimento diário na Policlínica para reduzir a fila. Também disse que todos os pacientes encaminhados serão submetidos a exame prévio para detectar o grau de urgência no atendimento.