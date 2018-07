MPE investigará contrato de manutenção de helicóptero

A instauração do inquérito foi motivada pela descoberta de irregularidades na empresa Fênix de Manutenção de Aeronaves Ltda. O Centro de Apoio do Patrimônio Público quer saber qual foi a responsabilidade do Governo de Goiás na contratação da empresa. E, junto ao Centro de Investigações de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) após a investigação da queda, o que causou o acidente.

Os dois outros helicópteros Koala, vinculados ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, foram "estacionados" nesta sexta-feira. A ordem partiu do secretário de Segurança Pública João Furtado.