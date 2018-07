MPE move ação contra secretaria e Iódice O Ministério Público do Amazonas solicitou à Justiça o bloqueio de bens da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) e da empresa Iódice para garantir a devolução dos R$ 1, 4 milhão pagos à empresa em suposto contrato irregular assinado em 2010. Segundo o inquérito, houve ilegalidade no processo de licitação. O contrato - referente ao projeto Ame o Amazonas, da Iódice com o governo do Estado - previa a realização de cursos sobre uso de material da floresta em roupas e joias.