MPE quer estudo sobre efeito de barragem no Piracicaba O Ministério Público Estadual (MPE) recomendou ao Departamento Hidroviário do Estado, órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, estudos sobre o risco de agravamento das enchentes com a construção de uma barragem no rio Piracicaba. A obra do DH, no trecho do rio entre as cidades de Anhembi e Santa Maria da Serra, faz parte do projeto de ampliação da Hidrovia Tietê-Paraná e está em processo de licenciamento ambiental. A barragem será construída entre Anhembi e Santa Maria da Serra e vai elevar o nível do rio em até quatro metros, reduzindo a velocidade do escoamento.