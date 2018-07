MPE quer reabrir ruas fechadas por segurança em SP O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou hoje com ação civil para obrigar a prefeitura de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, a reabrir ao público 22 ruas fechadas pelos moradores em bairros nobres da cidade. As ruas, de circulação interna de bairros como o Campolim, estão fechadas há anos com correntes e cadeados para permitir apenas o acesso de moradores.