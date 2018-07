MPE recupera tela de Volpi roubada em 2002

Os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) determinaram a reabertura das investigações para tentar chegar aos assaltantes. O crime aconteceu na manhã de 2 de março de 2002, um sábado. Vestidos como funcionários da concessionária de energia Eletropaulo, três homens se apresentaram ao porteiro do edifício e pediram para inspecionar o quadro de força na garagem. Minutos depois, alegaram que seria preciso ir ao apartamento no 5º andar. Ao chegarem, os bandidos sacaram suas armas e anunciaram o assalto.

O porteiro, o dono do apartamento e a namorada dele foram rendidos e permaneceram reféns por três horas. Os criminosos queriam saber a localização de um cofre, mas as vítimas insistiram que não possuíam cofre, joias ou dinheiro. O trio passou a agredi-los e a rasgar algumas das telas penduradas nas paredes. Então, uma das vítimas disse que os quadros tinham um bom valor no mercado. Os ladrões fugiram levando dois celulares e outros sete quadros, entre eles dois de Alfredo Volpi e dois de um artista peruano, pintados no século 18. As investigações se arrastaram por três anos, até serem arquivadas, em 4 de março de 2005, por insuficiência de provas.

No final do mês passado, o próprio colecionador acabou localizando uma das obras roubadas e avisou os promotores do Gaeco. Por ordem da Justiça, a tela foi apreendida sem que o dono da galeria sequer soubesse do motivo. ?O dono da galeria me ligou bravo, perguntando por que eu não procurei ele antes. Bem, decidi chamar a polícia primeiro porque não fui vítima de um roubo qualquer, não foi um acidente. Fui vítima de um assalto violentíssimo, me torturaram, ?vandalizaram? 14 telas da minha casa. É preciso saber como o quadro foi parar lá?, argumentou o colecionador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.