De acordo com o coordenador da Defensoria Pública do Estado do Rio, Petrúcio Malafaia, também será aberto inquérito policial para apurar responsabilidades. Durante a madrugada, dois corpos foram encontrados e o número de mortos no Morro do Bumba chegou a 29. No entanto, a estimativa do Corpo de Bombeiros é de que cerca de 150 pessoas foram soterradas.