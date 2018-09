MPF acusa diretora da Suframa de enriquecimento ilícito

O MPF pede a nulidade do contrato firmado com a Fucapi pela Suframa e a condenação dos réus por enriquecimento ilícito, dano ao erário e afronta aos princípios da administração pública, por considerar que a licitação foi direcionada pela Suframa para a contratação da Fucapi.

De acordo com o texto da ação do MPF "é uma verdadeira orgia com o dinheiro público decorrente de uma licitação sem projeto básico adequado, e direcionada para uma entidade que, estruturada com recursos federais, presta serviços onerosamente há décadas à Suframa".

Segundo a assessoria do MPF, os réus são a superintendente da Suframa, Flávia Grosso, o superintendente adjunto de Administração da entidade, Plínio Ivan Pessoa da Silva, e a coordenadora geral de Recursos Humanos, Raimunda Iracema de Castro Pacheco, que têm parentes na Fucapi. Flávia Grosso também tem um filho que trabalha na Fucapi desde 2001.

A reportagem procurou a diretoria da Fucapi, mas não obteve retorno dos telefonemas. Procurou também a assessoria da Suframa, que enviou comunicado informando que uma nota oficial seria emitida respondendo à notícia divulgada pelo MPF.

Os atos de improbidade, segundo a assessoria do MPF, foram identificados na licitação e contratação da Fucapi para prestar serviços técnicos especializados em assessoramento nas diversas áreas de atuação da Suframa.