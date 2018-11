MPF acusa ex-funcionários da Infraero de improbidade

Segundo o MPF, a Localiza obteve o direito de ocupar uma área comercial no aeroporto de dezembro de 1987 a dezembro de 2002. A Café Finos, até julho de 2003. Apesar do fim dos contratos, as empresas permaneceram ocupando as áreas irregularmente. Somente em outubro de 2004, de acordo com o MPF, os dois ex-funcionários da Infraero e as empresas providenciaram um termo aditivo de prorrogação. A ação tramita na 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro.