MPF alerta Congresso sobre riscos do Código Florestal Integrantes do Ministério Público Federal especializados em direito ambiental alertaram ontem que, se o Congresso aprovar as mudanças propostas pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) no Código Florestal, o meio ambiente poderá sofrer consequências drásticas, expondo ainda mais as populações que vivem em áreas vulneráveis a situações de risco, como os desastres naturais ocorridos neste ano.