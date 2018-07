MPF-AM quer suspender início das operações de ponte O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) pediu que a Justiça Federal determine a suspensão do início das operações da ponte sobre o Rio Negro, prevista para a próxima segunda-feira, 24. Segundo o órgão, o Estado do Amazonas não cumpriu as condicionantes assumidas em termo de conciliação firmado em 2009, e o início das operações potencializaria riscos sociais, ambientais, indígenas e ao patrimônio histórico.