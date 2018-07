MPF apura suposto esquema de favorecimento em compra no Rio O Ministério Público Federal (MPF) do Rio investiga suposto esquema de favorecimento em compra de softwares para os seis hospitais federais do Estado por parte do Ministério da Saúde. O problema está em licitação vencida por R$ 52 milhões pela Humano Tecnologia da Informação Ltda. Adriano Romão, dono da empresa vencedora, foi sócio de Rogério Sugai Mortosa, assessor de tecnologia da informação da secretária executiva do ministério, Márcia Bassit.