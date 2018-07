MPF-CE pede anulação de mais uma pergunta do Enem O procurador Oscar Costa Filho, do Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE), apresentou requerimento à Justiça Federal nesta quinta-feira para anulação de uma nova questão do Enem. É o teste que, no caderno amarelo, tem a numeração 25. Se o novo pedido do MPF for atendido, o número total de questões anuladas subirá para 14.