MPF cobra da Aneel fiscalização dos serviços da Light

O procurador da República Marcio Barra Lima, responsável pela investigação, enviou à agência um pedido de esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela agência para apurar as causas das explosões de bueiros da Light no Rio e a responsabilidade da concessionária.

O objetivo do procurador é examinar a atuação da Aneel relativamente aos acidentes nas galerias subterrâneas da empresa e identificar as melhorias necessárias para garantir a qualidade e a segurança do serviço. O MPF fixou um prazo de 15 dias para a direção da Aneel responder aos questionamentos.

Na última quarta-feira, dia 14, um bueiro da concessionária Light explodiu na altura do número 44 da rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, mas comerciantes, moradores e pessoas que passavam pelo local se assustaram com o barulho e com o arremesso da tampa do bueiro.

Em 29 de junho, um casal de turistas americanos foi atingido por labaredas que saíram de um bueiro que explodiu em Copacabana, zona sul. A mulher teve 80% do corpo queimado e seu marido 30%. Os dois continuam internados em hospital do Rio.

Em 8 de março, a explosão em um bueiro feriu duas mulheres no Rio de Janeiro. Elas foram atingidas pela tampa do bueiro, na esquina das ruas do Ouvidor e Uruguaiana. Segundo o Corpo de Bombeiros, elas sofreram escoriações.