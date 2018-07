MPF cobra limpeza de entorno de aeroporto em Belém O prefeito de Belém, no Pará, Duciomar Costa, e os secretários municipais de Saneamento e do Meio Ambiente da cidade terão um prazo de cinco dias para providenciarem a remoção do lixo do entorno dos aeroportos de Belém, caso contrário, terão de pagar multa diária de R$ 5 mil, segundo o Ministério Público Federal (MPF).