MPF denuncia 25 por tráfico de drogas e armas no Rio Foram denunciados à Justiça 25 integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de drogas e armas detidos durante a Operação Patente, da Polícia Federal (PF), deflagrada em junho. Entre os acusados estão seis detentos do Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), autor da denúncia, estão incluídos líder do grupo, Lenildo da Silva Rocha, e Charles Batista da Silva e Jorge Leonardo de Azevedo Ananias.