MPF denuncia Chevron por crime ambiental O Ministério Público Federal (MPF) denunciou as empresas Chevron, Transocean e mais 17 pessoas por crime ambiental e dano ao patrimônio público em virtude do vazamento de petróleo cru no Campo de Frade, da Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em novembro de 2011. O presidente da Chevron no Brasil, George Buck, e mais três funcionários da empresa responderão ainda pelas acusações de dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público, omissão no cumprimento da obrigação de interesse ambiental, apresentação de plano de emergência enganoso e falsidade ideológica, devido à alteração de documentos apresentados a autoridades públicas.