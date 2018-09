MPF denuncia divulgação de pornografia infantil na web O Ministério Público Federal em Sorocaba, no interior de São Paulo, denunciou ontem um homem por usar a internet para difundir material com pornografia infantil. Ele é acusado de manter um site com fotografias e filmes contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Além de armazenar farto material de conteúdo pornográfico em seu computador, ele fazia intercâmbio com outros usuários da rede virtual. O acusado foi localizado após a quebra do sigilo de dados da internet, autorizada pela Justiça Federal.