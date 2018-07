MPF denuncia presidente da Vila Isabel por jogo ilegal O Ministério Público Federal (MPF) em Niterói (RJ) denunciou à Justiça Federal 44 integrantes de uma quadrilha de exploração do jogo ilegal no Estado do Rio de Janeiro. Os denunciados - entre eles bicheiros e policiais - eram investigados há mais de um ano pelo MPF e pela Polícia Federal, que no último dia 13 deflagraram a Operação Alvará para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo.