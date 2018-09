MPF denuncia psicólogas por R$ 3 mi em recibos falsos As psicólogas Maria Ondina Marques de Almeida e Solange Sonsin Xavier da Silveira foram denunciadas hoje à Justiça Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo, por terem fornecido mais de R$ 3 milhões em recibos supostamente falsos para dedução do imposto de renda. De acordo com o Ministério Público Federal, os recibos se referem a consultas que nunca foram feitas entre os anos de 2004 a 2007. Os valores somam mais de R$ 3 milhões. A fraude foi apurada pela Receita Federal.